Umowę podpisano. Prawie 11 milionów złotych pójdzie na remont ważnych ulic Zamościa

To od dawna oczekiwane inwestycje, bo oba – bardzo ważne w Zamościu trakty – są pełne wertepów. Jednak mieszkańcy miasta oraz przyjeżdżający znów będą musieli się uzbroić w cierpliwość. Bo czekają ich poważne utrudnienia drogowe.

Długo oczekiwane remonty

Co ważne dla osób niepełnosprawnych, zaplanowano również likwidację barier architektonicznych. To m.in. „zaniżenie” krawężników i wbudowanie tzw. płytek integracyjnych w żółtym kolorze: z wypustkami (na przejściach dla pieszych). Inwestycja ma także – jak czytamy w założeniach „poprawić dostępności terenów inwestycyjnych”.

Roboty na ulicy Rydla

Ten trakt zostanie wybudowany niemal od nowa. Znajduje się on na zamojskim osiedlu im. Macieja Rataja. Łączy on ul. Górną z ul. Witosa. Ma długość ok. 560 m. Na razie jeszcze nie wiadomo, kiedy ruszą tam prace.

Warto przypomnieć, że w tym mieście nadal trwa również m.in. potężna przebudowa drogi krajowej nr 74. Chodzi o ul. Dzieci Zamojszczyzny oraz Szczebrzeską. Przebudowa pochłonie w sumie 82 mln zł.