Uczcili urodziny szkoły i zmieniają klimat na lepszy. Dzięki inicjatywie zazieleni się okolica nowego terenu rekreacyjnego w Zamościu

W sąsiedztwie Parku Miejskiego w Zamościu powstał niedawno skatepark oraz duży, kolorowy plac zabaw. Ten obszerny teren rekreacyjny (od strony ul. Sadowej) cieszy się ogromną popularnością m.in. wśród miłośników deskorolek, rowerów i hulajnóg: w różnym wieku. Dzieciom i ich rodzicom spodobał się także nowy plac zabaw.

Na całym terenie ustawiono nowe latarnie, ławki i kosze na śmieci. Powstały też alejki oraz schody (od strony Parku Miejskiego). Inwestycja była częścią dużego, miejskiego projektu rewitalizacji Starego Miasta w Zamościu. Przedsięwzięcie było współfinansowane przez Unię Europejską.

Teraz posadzono obok kilkadziesiąt drzew. To głównie ozdobne głogi i klony. Stało się tak dzięki inicjatywie I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego oraz I Społecznej Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Zamościu. Drzewa rosną już przy jednej z alejek prowadzących do nowego skateparku oraz placu zabaw. To nie wszystko.