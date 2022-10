„Ubrana w szaty antycznych porządków”. Archiwalne zdjęcia wspaniałej, zamojskiej Katedry

Budowa kościoła trwała od 1587 do 1598 r. Jak pisał prof. Stanisław Herbst, ta „bogato rozczłonkowana, trzynawowa bazylika (…) wyrastała na smukłych, wysokich filarach. Jej pojemność (oszacowano na) 3 tys. ludzi — odpowiada przewidywanej ludności całego miasta”. Świątynia „ubrana w szaty antycznych porządków” i to "z wielkim znawstwem i smakiem” mogła wówczas zadowolić nawet najbardziej wybredne gusta nie tylko miłośników klasycznej sztuki i kultury. Przyrównywano ją nawet do wspaniałej kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu.