Ubóstwo, bezrobocie. Prawie siedem procent mieszkańców Zamościa korzysta z pomocy opieki społecznej Bogdan Nowak

Radny Andrzej Szpatuśko (na zdjęciu przemawia do mikrofonu) przedstawił receptę na poprawę sytuacji. - Może warto położyć większy nacisk na rozwój przemysłowy – przekonywał podczas obrad. - O to apeluję UM w Zamościu

Dane są niepokojące. Z pomocy Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu w ub. roku korzystały 2004 rodziny. W sumie były to 3949 osób, co stanowi 6,63 proc. wszystkich mieszkańców miasta. Co ważne, ludzi potrzebujących wsparcia nadal przybywa.