Tymczasowe miejsce pobytu dla kilkudziesięciu uchodźców z Ukrainy będzie w Zamościu zapewnione

Prace przy ul. Zagłoby w Zamościu będą wykonane w ramach projektu pod nazwą „Lubelskie pomaga Ukrainie”. Na czym będą polegały? Gmach przy ul. Zagłoby (obiekt jest własnością samorządu województwa lubelskiego) ma powierzchnię ok. 1,5 tys. mkw. (funkcjonował w nim kiedyś Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ale obecnie jest pusty) i zajmuję działkę o wielkości dziesięciu arów.

Umowa na ich wykonanie właśnie została podpisana. Pod dokumentem swój podpis złożyła Małgorzata Romanko, dyrektor ROPS w Lublinie oraz prezes Paweł Rozmus i wiceprezes Józef Małysz reprezentujący firmę „Budmat”. W tym wydarzeniu uczestniczył także Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

Dla osób niepełnosprawnych

Planowane zakończenie inwestycji to koniec października 2023 r. Co ważne, obiekt będzie dostosowany także do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (w planach jest winda, odpowiednie podjazdy, przystosowane sanitariaty itd.).