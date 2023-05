Tygodniowy przegląd prasy 7.05.2023: Zamość, 30.04-6.05.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Zamościa

Przegląd tygodnia: Zamość, 7.05.2023. 30.04 - 6.05.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Pojazd francuskiej rodziny utknął w błocie pośrodku lasu. Obywatele Francji byli zziębnięci, zmęczeni i przestraszeni całą sytuacją.

To miejsce wybrał sobie podobno św. Antoni. 8 maja 1664 r. ukazał się on niejakiemu Szymonowi Tkaczowi. Do objawienia doszło na tzw. Łysej Górze (u jej stóp leży Radecznica). Święty „wyrażał życzenie”, żeby na owym wzniesieniu powstała świątynia. Pobłogosławił także wodę z miejscowego źródła (nadal słynie ona z cudownej mocy). Potem powstała tam kaplica. Właśnie została ona wpisana do rejestru zabytków.