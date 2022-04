Tutaj mieszka święty Jan. Opowieść o cudownym źródełku i kapliczce w Stawie Ujazdowskim Kolonii

Do źródełka z tzw. żywą wodą od św. Jana nie jest trudno trafić. Przy okolicznych drogach ustawiono specjalne drogowskazy. Trzeba jednak znaleźć właściwą, polną drogę, która między rozległymi łąkami i polami prowadzi do miejsca, gdzie, jak usłyszeliśmy, „mieszka św. Jan”. Jego „dom” to niewielka kapliczka. Obok niej ustawiono kilka krzyży, tablic informacyjnych oraz położono drewniane kładki.