Tu możesz znaleźć najlepsze lodziarnie w Zamościu. Które miejsca są polecane w lipcu 2023?

Jakie były pierwsze lody?

Pierwsze wzmianki o deserach wykonanych z owoców, mleka i lodu przywędrowały ze starożytnych Chin. Tym wymyślnym rarytasem mogli się delektować także wybrane osoby zamieszkujące starożytną Grecję i Rzym. Był to posiłek wykwintny i przysparzający trudności w wykonaniu ze względu na konieczność pozyskiwania lodu z gór.

W epoce Renesansu włoski architekt i kucharz odkrył, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie włożony do naczynia z lodem i solą zmrozi się on. Pierwsza prawdziwa lodziarnia pod nazwą Cafe Procope pojawiła się we Francji w 1686 roku.

W naszym kraju większą popularność lody zdobyły w dwudziestoleciu międzywojennym. Sprzedawano je z wózków na ulicach Krakowa, Warszawy, Lwowa w postaci dwóch połączonych ze sobą wafli. Powstawały także lodziarnie, do których tłumnie ustawiały się kolejki.