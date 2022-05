Trochę jak na wakacjach? Żołnierze US Army opuszczają Zamość i powiat zamojski

Zamojskie serniki i szarlotki

O żołnierzach amerykańskiej 82. Dywizji Powietrznodesantowej piszemy od połowy lutego. Według nieoficjalnych danych przebywa ich na Zamojszczyźnie ok. 1,5 tys. Stacjonują głównie na lotnisku w Mokrem (gm. Zamość). Nie kryją się ze swoją obecnością. Ich samoloty i helikoptery widywane są na zamojskim niebie bardzo często. Wojaków US Army na przepustkach można natomiast często spotkać w różnych częściach Zamościa. Wędrują po Starówce, robią zakupy w staromiejskich sklepach oraz m.in. w popularnej Galerii Twierdza (zabłocone, wojskowe pojazdy na pobliskim parkingu nikogo już nie dziwią). Bywają także m.in. w kinie na dyskotekach i w restauracjach.

Silni i zdeterminowani

Mieszkańcy Zamojszczyzny zwykle są zadowoleni z amerykańskiego sąsiedztwa, bo uważają, że dla ewentualnych agresorów ze wschodu obecność US Army może być odstraszająca. Jednak są tacy, którzy uważają inaczej. Dlaczego? - W przypadku ataku rakietowego ze wschodu na pierwszą, rosyjską furię narażona jest amerykańska baza i to co w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Czyli my – tłumaczy jeden z mieszkańców zamojskiego osiedla Karolówka. - Dlatego wiele osób z tego amerykańskiego sprzętu ustawionego za ich opłotkami wcale się nie cieszy.