Trasy rowerowe do 35 km od Zamościa. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 27 - 28 sierpnia?

Rozglądasz się za pomysłem na trasę rowerową z Zamościa? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji tras. Mają różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 35 km od Zamościa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Zamościa warto wybrać w weekend.

Ścieżki rowerowe w okolicy Zamościa We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 35 km od Zamościa, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Dokoła krainy wiatraków Tomaszów Pieniany Dyniska Jarczów Stopień trudności: 2.0

Dystans: 64,72 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 123 m

Suma podjazdów: 366 m

Suma zjazdów: 365 m Trasę rowerową mieszkańcom Zamościa poleca Jarr_Stone Na początek podróż do podnóża Białej Góry, dalej jazda doliną rzeki Huczwy, później mała wspinaczka i panorama na krainę wiatraków. Druga część podróży po równinach na pograniczu gmin Ulhówek, Lubycza Królewska i Jarczów. Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Trasa dla górali Stopień trudności: 3.0

Dystans: 34,41 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 117 m

Suma podjazdów: 160 m

Suma zjazdów: 160 m Stokrotka21 poleca trasę rowerzystom z Zamościa Trasa raczej dla rowerów górskich. Z Suśca ostro wyruszamy pod górę do Grabowicy skąd prze Kunki do Ulowa. Tutaj przeprawa po drodze polnej przez mokry las i znów pod górę na wzgórze Wapielnię. Z samego szczytu wzniesienia nie można nic zobaczyć, gdyż jest ono zalesione, za to spod podnóża rozpościera się ciekawy widok na pola i lasy. Postawiono tam deszczochron, ławy i tablicę informacyjną. Stamtąd szutrową drogą jedziemy do Łuszczacza. Następnie udajemy się w kierunku Róży gdzie za wioską w lesie stoi postawiony w 1982 r. pomnik wykonany z piaskowca ku czci poległym żołnierzom i pomordowanym przez hitlerowców mieszkańcom wsi.

Niełatwą, na dużym odcinku piaskową drogą udajemy się do Ciotuszy Starej. Trasa wiedzie dalej przez Majdan Sopocki aż do Suśca gdzie kończymy wycieczkę.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Przez Brodzką Górę - Małe Bieszczady Stopień trudności: 2.0

Dystans: 37,06 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 142 m

Suma podjazdów: 809 m

Suma zjazdów: 854 m Pawel.freelancer poleca trasę rowerzystom z Zamościa Przez Brodzką Górę - Małe Bieszczady - 37,30 km

Szczebrzeszyn - Brodzka Góra - Leśniczówka Dębowiec - Obrocz - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Zamościa

🚲 Trasa rowerowa: Trasa po Gminie Susiec Stopień trudności: 1.0

Dystans: 58,74 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 299 m

Suma zjazdów: 299 m Trasę dla rowerzystów z Zamościa poleca Stokrotka21

Trasa "Po gminie Susie" ma długość ok. 58,8 km. Przebiega po urozmaiconym terenie tej gminy , wzdłuż dróg, rzek, przez wsie, pola i lasy.

W przeważającej części (ok. 46,2 km) biegnie drogami asfaltowymi. Jednak aby dotrzeć do ciekawych miejsc, zawiera odcinki gruntowe (często piaszczyste z krótkimi odcinkami o podłożu z domieszką gliny o łącznej długości 12,6 km ) pomiędzy następującymi miejscowościami lub miejscami: Kocudza-Maziły - 2,5 km,

Ciotusza Nowa-Łuszczacz przez las - 1,5 km,

Róża-Ciotusza Nowa - 3 km,

Ciotusza Nowa-Majdan Sopocki Pierwszy - 2 km

Nowiny- rezerwat Czartowe Pole przez las i koło rzeki Sopot - 0,6 km,

Padurki Polskie (leżące na trasie Błudek-Borowe Młyny) - piąty kilometr na trasie Borowe Młyny-Susiec - droga częściowo szutrowa a w części gruntowa-piaskowa- łącznie 3 km. Alternatywą tego skrótu jest przejazd pełnego odcinka Błudek-Borowe Młyny-Susiec.

Najbardziej odpowiednim rowerem jest rower Górski. Ze względu na występujące gruntowo-piaszczyste odcinki dróg, oraz różnicę poziomów sięgającą 170 m - trasa jest średnio-trudna.

Wyjeżdżając spod stacji PKP w przeciwnym kierunku do wskazówek zegara najciekawszymi obiektami lub miejscami na trasie są kolejno:

młyn w Rybnicy Leśnej, rezerwat Nad Tanwią (Szumy), Ośr. Wyp. Strażnica Carska, widok z miejscowości Kocudza na rezerwat Bukowy Las, drewniany kościół w Łosińcu (dawna cerkiew), cmentarz wojenny w Łosińcu, pomnik J. Piłsudskiego w Zawadkach, można wspiąć się na wzniesienie Wapielnia (1,5 km od Łuszczacza), pomnik w Róży z 1943 r., zabytkowy młyn w Ciotuszy Nowej i budynek byłej gorzelni, zapora i pozostałości po młynie w Zubach (Majdan Sopocki Pierwszy), kąpielisko w Majdanie Sopockim Drugim, zabytkowy kościół w Majdanie Sopockim Drugim (była cerkiew), torfowiskowy rezerwat Nowiny, rezerwat Czartowe Pole, kamieniołom w Nowinach z platformą widokową, miejsce po obozie zagłady w Błudku, zabytkowy kościół w Suścu, w odległości 800m od Gminnego Ośrodka Kultury w Suścu w kierunku na północ na wzniesieniu usytuowana jest wieża widokowa, stąd już tylko 1 km do miejsca startu - stacji PKP w Suścu.

Uwaga!

Dla osób, którym taki dystans sprawia trudność, istnieje możliwość skrócenia trasy pomijając odcinek z Ciotuszy Nowej do Łuszczacza i Róży, bądź zastąpić odcinek wiodący od rezerwatu Czartowego Pola w kierunku do Borowych Młynów, jadąc zgodnie ze szlakiem "Green Velo" obok Kamieniołomów w Nowinach bezpośrednio do Oseredka i Suśca.

Życzę udanej wycieczki.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Roztoczu Susiec nr 6 Szlakiem Kamieniołomów Stopień trudności: 1.0

Dystans: 48,1 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 118 m

Suma podjazdów: 1 105 m

Suma zjazdów: 1 099 m Rowerzystom z Zamościa trasę poleca RowerempoRoztoczu

SZLAKIEM KAMIENIOŁOMÓW, Trasa Nr 6, Gmina Susiec.

Długość trasy – ok. 48 km, nawierzchnia: asfalt – 35 km, szuter – 13 km. Stopień trudności – trasa średnia. Wskazany typ roweru – dowolny.

0,0 km z Suśca wyjeżdżamy na zachód. Poruszamy się szlakiem Green Velo aż do Józefowa. Na trasie zobaczymy kolejno: Muzeum Pożarnictwa w Oseredku i cmentarz wojenny w Błudku.

7,6 km – kamieniołom w Nowinach – wapienna ściana wyrobiska liczy około 150 m długości i 10 m wysokości. Nad urwiskiem ustawiono 6-metrową drewnianą platformę, z której można podziwiać panoramę Puszczy Solskiej.

9,1 km – rezerwat Czartowe Pole z charakterystycznymi wodo-spadami na Sopocie.

16,7 km – rynek w Józefowie. Z centrum Józefowa warto udać się 800 m na południe, do kamiennej baszty widokowej. Z jej tarasu na wysokości 15 m podziwiać można krajobraz wokół Józefowa z rozległymi kamieniołomami Babiej Doliny. Nieopodal znajduje się kirkut z macewami wykonywanymi z tutejszego kamienia.

Wracając na wysokości szkoły udajemy zielonym szlakiem rowerowym na południe - w stronę lasu. Droga zmienia się z szutrowej w asfaltową. Jedzie się tu z łatwością, a wszechobecny las uprzyjemnia wyprawę.

25,2 km – nad rzeką Sopot znajduje się Fryszarka – miejsce, gdzie w wytapiano żelazo. Po 3 km jazdy na skrzyżowaniu skręcamy w prawo, by po kolejnych 3 km dotrzeć do rozwidlenia drogi i zielonego szlaku szlaku. Tu także skręcamy w prawo, w 3-kilometrową odnogę zielonego szlaku, która kończy się nad Tanwią w Borowych Młynach.

35,3 km – z Borowych Młynów udajemy się na wschód niebieskim szlakiem rowerowym do Suśca. Po leśnej wyprawie wyjeżdżamy koło zabytkowego kościoła pw. św. Jana Nepomucena, następnie na ul. Tomaszowską w Suścu. Skręcamy w prawo i jedziemy szlakiem Green Velo na wschód.

47,8 km – koniec trasy na stacji PKP Susiec.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Przegląd serwisów rowerowych w Zamościu. Tam naprawisz rower

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!