Trasy rowerowe do 35 km od Zamościa. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 1 - 2 października?

Wycieczki rowerowe w okolicy Zamościa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 35 km od Zamościa, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Trasa po Gminie Susiec

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 58,74 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 299 m

Suma zjazdów: 299 m

Stokrotka21 poleca trasę mieszkańcom Zamościa

Trasa "Po gminie Susie" ma długość ok. 58,8 km. Przebiega po urozmaiconym terenie tej gminy , wzdłuż dróg, rzek, przez wsie, pola i lasy.

W przeważającej części (ok. 46,2 km) biegnie drogami asfaltowymi. Jednak aby dotrzeć do ciekawych miejsc, zawiera odcinki gruntowe (często piaszczyste z krótkimi odcinkami o podłożu z domieszką gliny o łącznej długości 12,6 km ) pomiędzy następującymi miejscowościami lub miejscami: