Trasy na rower do 35 km od Zamościa. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 20 - 21 maja?

Rozważasz wycieczkę rowerową w pobliżu Zamościa? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 35 km od Zamościa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Zamościa warto wybrać w weekend.

Ścieżki rowerowe z Zamościa We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 35 km od Zamościa, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Roztoczu Józefów nr 1 Trasa Rowerowa Ziemi Józefowskiej Stopień trudności: 2.0

Dystans: 74,63 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 190 m

Suma podjazdów: 1 586 m

Suma zjazdów: 1 600 m RowerempoRoztoczu poleca trasę rowerzystom z Zamościa Trasa rowerowa Ziemi Józefowskiej na Roztoczu.

Liczy 74 km, w tym: 49 km drogą asfaltową, 12,4 km drogą leśną, miejscami lekko piaszczystą, 12,6 km o nawierzchni szuter lub kliniec. Trasa ze względu na ilość km, kilka odcinków terenowych i wzniesień należy do dosyć wymagających. Sugerowany kierunek jazdy i miejscowości lub interesujące miejsca po drodze do zobaczenia: Józefów, Fryszarka, Borowe Młyny, Błudek, rezerwat „Czartowe Pole”, Nowiny, Majdan Sopocki, Husiny, wzgórze Kamień, Stanisławów, Górniki, Szopowe, góra Młynarka, Józefów Roztoczański, Majdan Kasztelański, Górecko Stare, Górecko Kościelne, Tarnowola. Trasa umożliwia odkrywanie wybitnych walorów przyrodniczych Roztocza Środkowego. Puszcza Solska, dwa rezerwaty przyrody: „Czartowe Pole” i „Szum”, dwa pomniki przyrody nieożywionej: w Husinach i wzgórze Kamień, aleja pomnikowych dębów w Górecku Kościelnym, są wystarczającym powodem, by przejazd tą trasą uznać za obowiązkowy.

Miejsca interesujące na trasie z uwzględnieniem odległości od punktu startu:

7,7 km – most na rzece Sopot we Fryszarce; po osadzie w której „fryszowano”, czyli wytapiano surówkę żelaza z rud darniowych, pozostała już tylko nazwa.

9 km – pomnik upamiętniający placówkę partyzanckiego oddziału Miszki Tatara, który zginął 1.06.1943 r. w bitwie o Józefów.

11,7 km – pomnik poświęcony partyzantom poległym w bitwie pod Maziarzami; tablice informacyjne przedstawiają opis tych wydarzeń.

18 km – parking przy moście w Borowych Młynach na rzece „Tanew”, wsłuchując się w szum płynących wód można poddać się urokowi tego miejsca,

26,5 km - Błudek, miejsce kaźni żołnierzy Armii Krajowej dokonanej przez NKWD i organy „władzy ludowej”; tablice informacyjne przedstawiają opis tych wydarzeń.

28 km - rezerwat „Czartowe Pole” utworzony w celu zachowania w stanie naturalnym cech krajobrazu malowniczo ukształtowanego odcinka doliny rzeki Sopot z występującymi tu wodospadami i bogactwem szaty roślinnej. Na terenie rezerwatu znajdują się ruiny papierni wybudowanej w 1729 r. przez Ordynację Zamojską, a zniszczoną w wyniku pożaru w 1883 r.

33 km – zalew rekreacyjny w Majdanie Sopockim, spiętrzone wody rzeki Sopot tworzą zbiornik wodny o powierzchni 16 ha, pełniący w okresie letnim funkcje rekreacyjne, wokół zalewu występuje baza noclegowa i punkty gastronomii.

38 km – źródła rzeki Sopot, będące pomnikiem przyrody nieożywionej w Husinach.

40 km – pomnik przyrody nieożywionej na wzgórzu „Kamień” nazywany „Piekiełkiem”, na który składają się wapienne bloki skalne z epoki Miocenu.

51 km– góra Młynarka jest wzniesieniem ostańcowym zbudowanym ze skał kenozoicznych, punkt widokowy na Roztocze i Kotlinę Sandomierską, zimą funkcjonuje tu wyciąg narciarski.

58 km - rezerwat „Szum” utworzony w celu ochrony przełomowego odcinka rzeki Szum przez strefę krawędziową Roztocza z jej progami skalnymi i bogatą szatą roślinną.

59 km - Górecko Kościelne – śródleśna wieś założona w 1582 r. Koniecznie trzeba zwiedzić modrzewiowy kościół z 1768 r., muzeum parafialne oraz przejechać się aleją pomnikowych dębów do kapliczki na wodzie.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Roztoczu Krasnobród nr 8 Szlakiem galerii Stopień trudności: 1.0

Dystans: 18,7 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 82 m

Suma podjazdów: 333 m

Suma zjazdów: 361 m Rowerzystom z Zamościa trasę poleca RowerempoRoztoczu Wycieczka rozpoczyna się z placu przy punkcie Informacji Turystycznej. Do kaplicy „Na wodzie” zaprowadzi nas wybrukowana ścieżka rowerowa. Dalej przez miejscowość Majdan Wielki oraz Majdan Mały poruszamy się drogą asfaltową. Bez obaw – nie jest to żadna z głównych dróg. Z miejscowości Majdan Mały trasa wycieczki prowadzi drogą gruntową, w okresie suszy pylistą, po deszczach błotnistą. Bliżej zjazdu do miejscowości Zielone droga jest drogą piaszczystą z kamieniami. Zjazd z drogi utwardzonej (prowadzącej do Łuszczacza) do miejscowości Szur jest drogą piaszczystą. Zalecamy rower to rower MTB lub trekkingowy.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Do "Wielkiego Kanionu" na Roztoczu Stopień trudności: 2.0

Dystans: 46,88 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 170 m

Suma podjazdów: 663 m

Suma zjazdów: 678 m Trasę rowerową mieszkańcom Zamościa poleca Pawel.freelancer Wycieczka rowerowa - 46,90 km

Szczebrzeszyn - Zwierzyniec - Szozdy - "Wielki Kanion" - Tereszpol - Panasówka - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Zamościu

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Roztoczu Susiec nr 8 Czwartą Linią Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,79 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 87 m

Suma podjazdów: 803 m

Suma zjazdów: 775 m RowerempoRoztoczu poleca trasę mieszkańcom Zamościa

CZWARTĄ LINIĄ, Trasa Nr 8, Gmina Susiec

Długość trasy – ok. 33 km, nawierzchnia: asfalt – 15 km, szuter – 14 km, droga z płyt „jumbo” – 4 km, droga. Stopień trudności – trasa średnia, zalecany typ roweru – górski. Po drodze duże wzniesienie 305 m n.p.m. Na trasie można zobaczyć: „Szumy” w rezerwacie Nad Tanwią, widok z Kamienicy, ruiny cerkwi w Hucie Różanieckiej, Tanew w Borowych Młynach. Dla lepszej orientacji na leśnej drodze "Czwarta Linia" lepiej zabrać ze sobą mapę.

0,0 km – wycieczkę rozpoczynamy jadąc w kierunku Cieszanowa. Za Rebizantami pokonujemy strome wzniesienie Wału Huty Różanieckiej. Trudy podjazdu z rekompensują widoki pofałdowanych pół Roztocza (na północy) i Parku Krajobrazowego Puszczy Soskiej (na południu). Zjeżdżamy ze szczytu do Huty Różanieckiej, skąd szosą poruszamy się na południe w kierunku lasu.

9,0 km – ok. 100 m za dwoma kolejnymi asfaltowymi zjazdami (leżącymi po lewej stronie) skręcamy w prawo, w prostą szutrową drogę, oznakowaną na mapach jako Czwarta Linia. Po 1,5 km jazdy zauważymy po prawej stronie charakterystyczną leśną budkę.

13,1 km – przecinamy Huciańską Drogę w okolicy wzniesienia Łominos. Ok. 1 km dalej dojedziemy do poprzecznej szutrowej drogi. Skręcamy w nią w prawo, a po 700 m.

14 km – napotykamy nowo wybudowaną drogę. Niestety 4-kilometrowy odcinek tej drogi wykonany jest z betonowych płyt tzw. „jumbo” ze szczelinami powodującymi przenoszenie nieprzyjemnych drgań na ręce rowerzysty. Dalej na długości 1 km aż do Borowych Młynów droga jest już szutrowa. Wyjeżdżamy na poprzeczną, asfaltową szosę. Kierujemy się w prawo, przekraczamy rzekę i po 500 m jesteśmy w osadzie Borowe Młyny.

10,2 km – stąd udajemy się niebieskim szlakiem rowerowym na wschód, by szutrową drogą przez las dojechać do Suśca.

32,7 km – stacja PKP w Suścu.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Roztocze Fatem 2 Stopień trudności: 3.0

Dystans: 632,69 km

Czas trwania wyprawy: 39 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 154 m

Suma podjazdów: 1 177 m

Suma zjazdów: 1 195 m Taz77 poleca trasę mieszkańcom Zamościa

Po pierwszej edycji fatem po Roztoczu czas na drugą. Sporo zmian w stosunku do pierwszej. Trasy wytyczono leśnymi duktami i ścieżkami oraz drogami gruntowymi. Wyeliminowano trasę gdzie było mocno zarośnięte lub też nie było możliwości przejazdu. Wytyczony nowy szlak w okolicy Bieniaszówki tam gdzie urywa się czerwony. Teraz wytyczony sprawdzoną drogą gruntową. Dodano więcej noclegowni które jednak lepiej je rezerwować wcześniej. Trasa jest trudna i wymaga kondycji oraz oczywiście paszportu :D. !!! SZLAK W TRAKCIE EDYCJI !!! 21.02 - dodałem Kamieniołom Brusno

24.04 - przerobiłem trasę przy Czartowym Polu

25.02 - dodałem Rezerwat Debry (okolica Bondyrza)

26.02 - dodałem 250 letniego Jałowca w Bełżcu, poprawiłem szlak w

Zwierzyńcu (końcowy odcinek) , poprawiłem szlaki w

wąwozach w Szczebrzeszynie

04.03 - przeprowadziłem szlak przez Rudę Żurawiecką

08.03 - dodałem kilka noclegów

08.04 - kolejne noclegi na mapie

12.04 - dodałem następne noclegi

24.08 - zmiana szlaku przy Czartowym Polu na przejezdną oraz w Kamieniołomie Józefów i Nowinach identycznie.

01.01 - zmieniona trasa w okolicy Wielkiego Działu dzięki temu odwiedzamy miejsce wypalania węgla drzewnego

13.02 - zaktualizowałem położenia schronów bojowych na masywie Działu Wielkiego

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Tam naprawisz rower - serwisy rowerowe w Zamościu

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Jak dbać o rower? Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić. Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Akcesoria rowerowe Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

Strefa Biznesu - Tańszy urlop? Najlepiej pomiędzy majówką a wakacjami