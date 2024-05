Trasy na rower do 35 km od Zamościa. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 11 - 12 maja?

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową w pobliżu Zamościa? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji tras. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 35 km od Zamościa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w okolicy Zamościa warto wybrać w weekend.

Rowerem w okolicy Zamościa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 35 km od Zamościa, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 maja w Zamościu ma być 23°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 37%. 🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Roztoczu Susiec nr 1 Do Borowych Młynów Stopień trudności: 1.0

Dystans: 29,41 km

Czas trwania wyprawy: 404603 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 75 m

Suma podjazdów: 712 m

Suma zjazdów: 728 m Trasę dla rowerzystów z Zamościa poleca RowerempoRoztoczu DO BOROWYCH MŁYNÓW, Trasa Nr 1, Gmina Susiec

Długość trasy – ok. 29 km, nawierzchnia: asfalt – 19 km, szuter – 10 km. Stopień trudności – trasa łatwa. Zalecany typ roweru – nadaje się każdy rower. Na trasie można zobaczyć: Muzeum Pożarnictwa w Oseredku, cmentarz wojenny w Błudku, kamieniołom w Nowinach, osadę Borowe Młyny nad rzeką Tanew, zabytkowy kościół pw. św. Jana Nepomucena w Suścu. Na zamkniętym dla ruchu samochodowego odcinku (Błudek – Borowe Młyny – Susiec) trasa jest całkowicie bezpieczna dla dzieci, jednak należy zachować szczególną ostrożność na kilku ostrych zakrętach w lesie za Oseredkiem.

0,0 km – z Suśca jedziemy w kierunku Józefowa szlakiem Green Velo. W Oseredku, po lewej stronie drogi, znajduje się Muzeum Pożarnictwa.

7 km - W lesie za Oseredkiem docieramy do miejsca pamięci narodowej „Cmentarz Wojenny w Błudku”. W odległości 100 m dalej, po przeciwnej stronie szosy znajduje parking z deszczochronem i ławami z którego prowadzi czerwony szlak pieszy do Kamieniołomu Nowiny (500 m).

7,6 km – 100m za parkingiem skręcamy w lewo, w drogę oznaczoną zielonymi znakami Trasy Rowerowej Ziemi Józefowskiej. Jadąc ponad 8 km zamkniętą dla samochodów asfaltową szosą, napawamy się otoczeniem sosnowego boru i panującą ciszą.

13,1 km – na rozwidleniu zielonego szlaku trzymamy się lewej, krótkiej jego odnogi prowadzącej do Borowych Młynów (prawa prowadzi do Józefowa).

16,0 km – dojeżdżamy do przysiółka Borowe Młyny. Nad rzeką Tanew znajdują się ławy, gdzie można odpocząć. Po zawróceniu ok. 500 m skręcamy w lewo (na wschód) i udajemy się niebieskim, łącznikowym szlakiem rowerowym w kierunku Suśca. Jedziemy szutrową drogą pośród okazałych dębów. Na łuku skręcającej w lewo drogi napotkamy leśny parking. Dalej jedziemy przez sosnowy las.

26,5 km – opuszczając las mijamy zabytkowy kościół pw. św. Jana Nepomucena. Po kolejnych 200 m jesteśmy w Suścu na ul. Tomaszowskiej. Skręcamy w prawo i po 700 m mijamy szkołę oraz Gminny Ośrodek Kultury.

29 km – docieramy do stacji PKP w Suścu.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Roztoczu Krasnobród nr 1 Z biegiem Wieprza Stopień trudności: 1.0

Dystans: 26,74 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 159 m

Suma podjazdów: 539 m

Suma zjazdów: 593 m Trasę dla rowerzystów z Zamościa poleca RowerempoRoztoczu Wycieczka rozpoczyna się na ul. Spokojnej, tuż obok Sanktuarium. W całości oznakowana kolorem niebieskim. Trasa dość łatwa. Nawierzchnia dróg jest ogólnie dobra. Ze względu na występowanie odcinków drogi gruntowej miejscami lekko piaszczystej, a po opadach błotnistej zalecany jest przejazd rowerem MTB lub trekkingowym. Na odcinku pomiędzy Bondyrzem a Trzepiecinami oraz pomiędzy Obroczą a Zwierzyńcem jest droga gruntowa, miejscami piaszczysta.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Dokoła Gminy Susiec Stopień trudności: 2.0

Dystans: 74,04 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 153 m

Suma podjazdów: 264 m

Suma zjazdów: 268 m Rowerzystom z Zamościa trasę poleca Stokrotka21

Trasa rowerowa prowadzi w dużej mierze po mało uczęszczanych szosach gminnych, po drogach bitych (szutrowych) oraz gruntowych. Występują krótkie odcinki drogi piaskowej. Jest trasą charakterystyczną dla Roztocza. Wiedzie przez Puszczę Solską, wsie, pola i wzniesienia oraz wzdłuż rzek.

Można ją skracać tworząc odcinki o długościach od 30 do 40 km.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Zamościa

🚲 Trasa rowerowa: Wycieczka rowerowa po Gminie Zamość Stopień trudności: 1.0

Dystans: 21,2 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 56 m

Suma podjazdów: 519 m

Suma zjazdów: 526 m Rowerzystom z Zamościa trasę poleca Rybban

🚲 Trasa rowerowa: Zwierzyniec - Florianka - Górecko Stare Stopień trudności: 1.0

Dystans: 10,03 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 73 m

Suma podjazdów: 261 m

Suma zjazdów: 218 m Rowerzystom z Zamościa trasę poleca Slawo75

Lekka, przyjemna trasa przez Roztoczański Park Narodowy, idealna do jazdy z dziećmi.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Naprawa i przegląd roweru. Sprawdź, gdzie możesz je wykonać w Zamościu

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Przegląd i naprawa roweru

Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego.

Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Akcesoria rowerowe - co warto mieć?

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić.

Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.