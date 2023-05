Totalny bałagan, czy proekologiczne działania? Zdania na ten temat są podzielone

Radny Podgórski zapewniał na sesji, że nie jest zwolennikiem koszenia traw do zera. Przekonywał jednak, że nie może się to dziać kosztem estetyki i bezpieczeństwa. O „zaniedbaniach” mówił też m.in. radny Marek Kudela.

Trawa nie od linijki

- Sezon turystyczny jest w trakcie. I ktoś odpowiada za porządek. Wystarczy popatrzeć na klomby w parku. To rozpacz – mówił. - Newralgiczne miejsca muszą być koszone. Chodzi o przejścia, przejazdy, tego typu rzeczy – dodał radny Wiesław Nowakowski.

O co chodzi? Nowe zasady zostały sprecyzowane i udostępnione na stronie internetowej zamojskiego UM. Wyglądają tak: „tereny poboczy” są koszone na wysokość minimum 8 cm. Wzdłuż chodników, ścieżek rowerowych, bulwarów (w tym miejscowych Plant) itd. - trawy ścina się natomiast jedynie pasami o szerokości 0,5-1 m. To nie wszystko.

„Tereny wokół drzew na bulwarach będą wykaszane na minimum szerokość korony drzewa” – czytamy w komunikacie UM. „Place zabaw będą koszone wokół urządzeń zabawowych, ławek oraz ścieżkach (…). Skarpy w parku, na plantach i przy rzekach będą koszone po osiągnięciu wysokości min. 20 cm (…). W przypadku koszenia poboczy i zieleni przyulicznej, z uwagi na bezpieczeństwo, postaramy się jak najszybciej skosić tereny”.

Jak to ma natomiast wyglądać w Parku Miejskim? Koszenie będzie się tam odbywało na bieżąco, ale tylko przy głównych alejach. Natomiast na wybranych obszarach pozostawiona zostanie wyższa trawa. Powstaną też nowe łąki kwiatowe. Po co to wszystko? Urzędnikom chodzi o zahamowanie zmian klimatycznych.