Tęsknota za zielenią. Archiwalne fotografie zamojskiego ogródka jordanowskiego

Dawni mieszkańcy miasta chodzili na spacery do ogrodu przy dawnym pałacu rodziny Zamoyskich (nazywano go Adrianowskim). Przynajmniej od lat czterdziestych XIX w. funkcjonował tam „mały, schludny ogródek”. Organizowano tam m.in. zabawy i festyny. W 1874 r. założono skwer na zamojskim Rynku Wielkim. Posadzono tam 89 kasztanów (potem drzewostan stale uzupełniano) oraz wiele krzewów. Następnie pojawiły się również żwirowe trakty spacerowe. Inny skwer działał także obok zamojskiego kościoła p.w. św. Katarzyny (był on jednak często dewastowany).