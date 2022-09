„Tchnienie Szechiny”. Chasydzi - niezwykli, malowniczy obywatele dawnej Rzeczpospolitej

O życiu i działalności Beszta i jego towarzyszy dowiadujemy się z „Księgi ku chwale bal Szem Towa” („Sefer Sziwchej Habeszt”). To zbiór barwnych podań i legend — jedno z najważniejszych źródeł do badań nad polskim chasydyzmem. Pierwszym redaktorem tej publikacji był podobno Dow Ber ben Samuel, szochet (dokonywał uboju rytualnego) z Łyńca. Spisywał on lub opracowywał opowieści osób uznanych za wiarygodne, które znały Beszta (nie wyklucza się, że niektóre z legend zostały spisane wcześniej). Wśród nich był m.in. Aleksander, teść Dow Bera, były pisarz Beszta i naoczny świadek związanych z nim wydarzeń.