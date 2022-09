Tarzymiechy Trzecie (gm. Izbica). „Znów będziemy jesienią tonąć w błocie”

Mieszkańcy Tarzymiech Trzecich zapewniają, że z tej drogi korzysta codziennie przynajmniej kilkadziesiąt rodzin. Jeżdżą nią również mieszkańcy okolicznych miejscowości. - Wśród nich są osoby starsze i dzieci, które czasami też chodzą ową drogą do szkoły. To udręka – opowiada jeden z okolicznych mieszkańców. - Co dalej? Droga ma status gminnej. Zatem to gmina powinna o nią dbać. Tak się nie dzieje. My już nie marzymy nawet o odpowiedniej szerokości ulicy i asfalcie z prawdziwego zdarzenia, ale solidnym, odpowiednim utwardzeniu.