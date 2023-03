Tajemnice dawnej Akademii Zamojskiej. Krużganki, stare malowidła i zagadka Hippeum Bogdan Nowak

Budynek po remontach wypięknieje, stanie się bardziej reprezentacyjny. Całkowity koszt remontu dawnego gmachu Akademii Zamojskiej to ponad 41 mln 546 tys. zł (z tego ok. 24 mln zł to unijna dotacja). Prace obejmują m.in. obszerne poddasze budowli. Zostanie ono w całości przebudowane, dzięki czemu odtworzony zostanie "pierwotny gabaryt obiektu". Zlikwidowano także „przemurowania” w arkadach dziedzińca. Dzięki temu już „pojawił się” wspaniały krużganek. Nie tylko on budzi zachwyt.