Szpital w Tomaszowie Lubelskim otrzymał łóżka dla rodziców małych pacjentów. To dar od Fundacji Ronalda McDonalda

- Będą z nich korzystać rodzice, którzy w czasie hospitalizacji pozostają cały czas ze swoim dzieckiem – podkreśla Marcin Węc z Fundacji Ronalda McDonalda. - Szpital w Tomaszowie Lubelskim to trzydziesta placówka, która otrzymała taką darowiznę od Fundacji. W sumie Fundacja przekazała już 761 łóżek dla rodziców 30 szpitalom w Polsce.

Jak zauważa Marcin Więc, łóżko dla rodzica czuwającego przy dziecku w szpitalu to wciąż marzenie wielu oddziałach pediatrycznych. Rodzice przecież bardzo częstą pozostają tam przy chorych dzieciach. Bywa, że trwa to długi czas. Często nie mają gdzie spać, odpocząć. Siedzą wówczas nocami na krzesłach, na salach szpitalnych, ale także na korytarzach. Są zmęczeni, czują się jak intruzi.

Teraz to się powoli zmienia, także dzięki Fundacji Ronalda McDonalda. Łóżka dla rodziców organizacja wysłała już do szpitali w Warszawie, Łodzi, Koszalinie, Białymstoku, Gdańsku, Suwałkach, Krakowie, Ustrzykach Dolnych, Ełku, Legnicy, Włodawy, Włoszczowy, Wyszkowa, Lublina, Rzeszowa, Częstochowy, Gdyni Olsztyna, Radomia i m.in. Mrągowa. Teraz trafiły także do Tomaszowa Lubelskiego. To ważny i potrzebny dar.

Fundacji Ronalda McDonalda została powołana w Polsce w 2002 roku. Jest częścią międzynarodowej organizacji Ronald McDonald House Charities, wspierającej medycynę pediatryczną w 65 krajach na świecie. Zajmuje się m.in. profilaktyką zdrowotną dzieci oraz opieką „skoncentrowaną na rodzinie” w czasie ciężkiej choroby jej najmłodszych członków, wiążącej się z ich pobytem w szpitalu.