Sześć tysięcy sadzonek w Zamojskim Parku Miejskim. To m.in. aksamitki, begonie i smagliczki

Teraz to miejsce stanie się bardziej kolorowe i efektowne. Chodzi o kwietniki, które „rozświetliły się" różnymi kolorami. Informuje o tym zamojski magistrat.

„Ponad 6000 sadzonek - koleusy, begonie, aksamitki, starce, pelargonie i smagliczki w różnych odmianach upiększyły zamojski park” – czytamy w komunikacie zamojskiego UM. „Potrzebują jeszcze chwili, aby wybuchnąć pełną paletą barw, ale już dziś błyszczą wyjątkowym pięknem”.

Urzędnicy zapraszają do złożenia wizyty w zamojskim Parku Miejskim. I do napawania się urodą tego miejsca. „Pogoda idealna do spacerów w cieniu bujnych drzew, więc spójrzcie przychylnym okiem na roślinki na klombach, które są tam właśnie dla Was” – czytamy w komunikacie UM. „Zapraszamy do parku”.

Przyłączamy się do tego zaproszenia. Zamojski Park Miejski jest także jednym z naszych ulubionych miejsc.