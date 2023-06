Sześć hektarów przyjemności. Spacer po zabytkowym Parku Miejskim w Zamościu

A dalej w jej bezcennych zapiskach czytamy: „W 1924 r. park był ciągle jeszcze w stadium urządzania. Mieszkańcy szukali więc cienia w dawnym Ogrodzie Andrianowskim przed gmachem Sądów. Z nastaniem pogodnych dni stawał się on siedliskiem i legowiskiem nianiek i matek z dziećmi, które niszczyły trawniki i co gorsza wyprawiały hałasy i zanieczyszczały ekskrementami ładnie utrzymane zieleńce. Ciągłe wrzawy pod oknami Sądów przeszkadzają spokojnej pracy - stwierdzali pracownicy instytucji w piśmie do burmistrza używając bardziej dosadnych argumentów. Magistrat wydał odpowiednie zarządzenie i energiczniej zabrał się do budowy parku, sprowadzając (…) kolejną partię sadzonek 150 świerków pospolitych oraz 100 brzóz”.