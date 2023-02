Szczebrzeszyn na starych fotografiach. W tym malowniczym miasteczku naprawdę można się zakochać

Warto wybrać się także m.in. na pobliski cmentarz żydowski czy obejrzeć ruiny starego zamku na wzgórzu. Ciekawostką są również piękne, okoliczne wąwozy oraz charakterystyczne, rozległe krajobrazy z łagodnymi wzgórzami i wąskimi paskami pól. Wiją się one czasami aż po horyzont. Szczebrzeszyn ma także swoje tajemnice.

„Inne miejsce, gęsto zarośnięte olbrzymimi drzewami, leżało za miastem, pośród wzgórz” — pisał w swoich wspomnieniach Philip Bibel pt. „Szebreszin” (publikacja została wydana i przetłumaczona przez Tomasza Pańczyka). „Podobno były tam jaskinie, ale wszyscy uważali ten teren za przeklęty i zakazany. Polacy nazywali je: szkołą żydowską. Nie było tam budynków, nawet pozostałości po nich. Pytałem moich polskich przyjaciół, dlaczego tak nazywają to miejsce. Nikt nie znał odpowiedzi. Żydzi wierzyli, że głębokie jaskinie prowadzą do Ziemi Świętej i kiedy nadejdzie Mesjasz, będą drogą na skróty do Jerozolimy”.

To miejsce uważano za tajemnicze, zakazane. Nie tylko ono budziło grozę. „Nikt nigdy nie zapuścił się (tam) do środka” — wspominał Bibel. „Powiadano, że ten, kto wejdzie do którejś z jaskiń, nigdy nie wyjdzie żywy. Omijaliśmy więc to miejsce, podobnie jak nie zbliżaliśmy się do ruin zamku na wzgórzu. One również uważane były za siedlisko duchów”.

Bo w Szczebrzeszynie tajemniczych zjaw i zjawisk paranormalnych także nie brakowało (o czym opowiadali nam jakiś czas temu mieszkańcy). Miasteczko uwieczniono na pięknych, starych zdjęciach, które zostały zgromadzone w Archiwum Państwowym w Zamościu. Utrwalono na nich jego dawnych mieszkańców, unikatową architekturę a także m.in. okoliczne krajobrazy.