Sytuacja jest alarmująca. Przyjmujemy zbyt dużo leków! Bogdan Nowak

- Zdarza się, że pacjent przychodzi do nas z workiem leków, których aktualnie używa. Są one przepisywane przez lekarzy, ale także dostępne bez recepty – mówi pani Monika (nazwisko do wiadomości redakcji), jedna z zamojskich farmaceutek. - Po ich przeglądzie z ośmiu pozostają tylko trzy. Dlaczego? Bo ich składniki są podobne, czasami identyczne. A bywa, że nawzajem się... wykluczają. To może być niebezpieczne.