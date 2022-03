Święta na hrubieszowskim rynku. Preferowane będą motywy regionalne Bogdan Nowak

Kiermasz zaplanowano na hrubieszowskim rynku Bogdan Nowak

Kiermasz pisanek i palm wielkanocnych zaplanowano w Hrubieszowie we wtorek (5 kwietnia). Odbędzie się na miejscowym rynku w godz. 10-17. Chętni wystawcy mogą się zgłaszać do organizatorów tylko do 31 marca.