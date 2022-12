„Światełko w tunelu jest bardzo blisko”. Za trzy lata pojedziemy ekspresówką z Lublina do Zamościa Bogdan Nowak

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o rozpoczęciu procedury przetargowej na budowę kolejnych odcinków drogi ekspresowej S17. Chodzi o remonty o łącznej długości ok. 45 km. Osobne przetargi będą obejmowały odcinki: z Piask do Łopiennika, z Krasnegostawu do Izbicy oraz z Izbicy do Zamościa. Ta informacja została przyjęta w Zamościu z entuzjazmem.