„Świat w innej perspektywie”. Monika Matwiejczuk z Trzeszczan potrzebuje pomocy! Bogdan Nowak

„W miarę możliwości korzystam z prywatnych ośrodków, ale jest to dla mnie duże wyzwanie finansowe i mogę pozwolić sobie jedynie na kilka wizyt w roku (...)” – napisała pani Monika. „Przez chorobę moje funkcjonowanie jest coraz trudniejsze” organizatorzy zbiórki

Kobieta ma 34 lata i cierpi na polineuropatię. Jest to choroba nerwów obwodowych powodująca „niedowład czterokończynowy” i osłabienie mięśni tułowia. Pani Monika porusza się na wózku inwalidzkim. Jedyną szansą na powrót do zdrowia jest specjalistyczna rehabilitacja. Na to potrzeba ogromnych pieniędzy. Są one potrzebne na – jak to określono - na „roczny koszt rehabilitacji w ośrodku rehabilitacyjnym”.