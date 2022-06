Susiec. Krzyż wśród ściętych lip. Miejscowi obawiają się o jego los

Ów krzyż można oglądać przy ul. Tomaszowskiej w Suścu. Niedawno rosły przy nim dwie majestatyczne lipy, jednak drzewa zostały ścięte. Teraz ich połamane gałęzie i połupane pnie otaczają zabytek ze wszystkich stron. Sam krzyż siekierezadę przetrwał. Stoi na podmurówce. Chrystus rozpięty na nim jest niewielki, metalowy. Otaczają go girlandy kwiatów. To zapewne pozostałość po nabożeństwach majowych, które się tutaj odbywały. Od góry Zbawiciela osłania blaszany daszek.

Atak na bagnety

Na „podmurówce” krzyża nie umieszczono dat i napisów. Nie zauważyliśmy ich także na jego drewnianych ramionach. Nie wiadomo zatem co lub kogo on upamiętnia. Miejscowi zapewniają, że ów krzyż (nie został wpisany do rejestru zabytków) istniał we wsi już w XIX wieku. Niektórzy twierdzą, że jego rodowód jest starszy.