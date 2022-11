Strona ukraińska dopuszczona do miejsca wybuchu. Nie wezmą jednak udziału w śledztwie ACH, PAP

Bogdan Nowak / Polska Press

Już dzień po wybuchu w Przewodowie, w środę (16 listopada) stronie ukraińskiej zostało zakomunikowane, że zostanie dopuszczona do miejsca zdarzenia. - To co innego niż zezwolenie na udział w śledztwie, co wymaga osobnych procedur - podkreśla szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. Jednak wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz dodał, że takiej opcji wykluczyć nie można.