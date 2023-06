Strefa relaksu powstanie nad zamojskim zalewem pod koniec czerwca. Odnowią też molo

- Remont mola, pomostu, jednego boiska i placu zabaw jest to zadanie związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego, w ramach programu ogólnomiejskiego – tłumaczył Stanisław Flis, dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych UM w Zamościu podczas ostatniej sesji zamojskiej RM (obrady odbyły się 29 maja). - Remont jest prowadzony w okresie optymalnym. Molo jest drewniane, zatem prace remontowe na takim obiekcie należy wykonywać przy korzystnych warunkach pogodowych.

Termin zakończenia tych prac to 7 lipca br. Ich wartość to ok. 948 tys. zł. Pojawiły się jednak wątpliwości.