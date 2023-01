Stare systemy grzewcze do wymiany. Mieszkańcy Zamościa mogą skorzystać ze wsparcia

Mieszkańcy Zamościa mogą ubiegać się o dotację na takie przedsięwzięcie w wysokości do 60 proc. kosztów wymiany starych systemów grzewczych, jednak w wysokości nie większej niż 6 tys. zł na wnioskodawcę. O takie wsparcie mogą starać się właściciele, współwłaściciele albo "użytkownicy wieczyści" budynku lub lokalu mieszkalnego. Przedsiębiorcy mogą natomiast liczyć na dotację w wysokości do 40 proc. kosztów (maksymalnie 4 tys. zł). Na realizację całego zadania w 2023 r. zamojski magistrat wyda 360 tys. złotych.

„Dotacja obejmuje pokrycie kosztów demontażu starego urządzenia (które należy zezłomować), zakupu i montażu nowego kotła albo podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej” – czytamy w komunikacie z zamojskiego UM nadesłanym do naszej redakcji. „Dofinansowaniu nie podlega np. zakup przenośnych urządzeń grzewczych, wykonanie prac projektowych, wymiana wewnętrznej instalacji c.o., wymiana starego urządzenia gazowego na nowe gazowe.