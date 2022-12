Stalag 325. Jeńców głodzono. Ograniczono im dostęp do wody. Byli bici, szczuci psami, szykanowani. Niewielu przeżyło

Był to osławiony Stalag 325. Ten obóz jeniecki założono na około 20 hektarach. Funkcjonował od lipca do grudnia 1941 r „Do tego obozu Niemcy spędzili ponad 12 tys. żołnierzy radzieckich od strony Szczebrzeszyna i Hrubieszowa, byli oni strasznie wynędzniali i słaniali się na nogach. Najsłabszych, którzy nie mogli iść o własnych siłach prowadzili silniejsi i zdrowsi koledzy (…). Tym ludzkim cieniom Zamościanie, a szczególnie dzieci, rzucali kawałki chleba, jabłka i marchew, mimo iż można to było przypłacić życiem” — pisał Bojarczuk. „W krótkim czasie obóz wypełnił się po brzegi. Drugi podobny obóz powstał przy ulicy Szwedzkiej, komendantem był Karl Freuhaus”.