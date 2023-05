Sposób na pomaganie i podziękowanie za strażacką służbę. Korzystają też dzieciaki

W 2021 roku sto poduszek otrzymali zamojscy ratownicy medyczni, a ostatnio 140 - zamojscy strażacy. W ten sposób pani Katarzyna okazuje serce innym ludziom. I im pomaga.

- Reakcje obdarowanych osób zawsze są bardzo pozytywne, radosne. To jest prawda. O to mi chodzi, to mi daje radość – podkreślała Katarzyna Blaszka w rozmowie z nami podczas jednej z „jaśkowych” akcji (gdy poduszki otrzymali zamojscy ratownicy medyczni).

To ciekawa inicjatywa. Katarzyna Blaszka poduszki szyje własnoręczne ze zgromadzonych przez siebie materiałów. Tym razem dar jest formą podziękowania dla strażaków za ich ciężką, ofiarną służbą. Został ofiarowany z okazji Dnia Strażaka.

- Miesiąc temu pani Katarzyna przekazała nam 20 takich pięknych poduszek. Znalazły się one na wyposażeniu pojazdów ratowniczo-gaśniczych. Mają one być razem z naszymi „misiami-ratownikami” przekazywane dzieciom, które uczestniczyły w różnych, czasami traumatycznych wydarzeniach. I stanowić rodzaj pocieszenia – opowiada bryg. Andrzej Szozda, zastępca komendanta KM PSP w Zamościu. - Teraz otrzymaliśmy dar, który trafił do strażaków i innych pracowników naszej komendy. To naprawdę bardzo miłe i ważne.