Spacer po magicznej Pradze. Tym miastem trudno się nie zachwycać Bogdan Nowak

To stolica i największe miasto Czech. Praga jest prawdziwym rajem dla miłośników historii, architektury, sztuki czy literatury. To także wielki ośrodek administracyjny, przemysłowy, akademicki czy kulturalny. Każdy znajdzie w tym mieście coś dla siebie. Nic dziwnego, że w tym tętniącym życiem, wspaniałym ośrodku nie brakuje turystów z różnych krajów i kontynentów. My także wybraliśmy się tam na jeden dzień z aparatem fotograficznym.