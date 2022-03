Śnieg stopniał, ale śmieci pozostały. Na szczęście w gminach turystycznych ruszyło sprzątanie

To się zmieni. Roman Dziura, burmistrz Józefowa zapewnia, że śmieci niebawem znikną.

- Dziękuje, że zwrócono nam na to uwagę. Wyślę do kamieniołomu i w jego okolicę naszych pracowników, którzy śmieci posprzątają – zapewniał w poniedziałek (14 marca). - Nasze trasy trasy turystyczne cieszą się powodzeniem i powinny być czyste. Zadbamy o to. Już trwają natomiast porządki w pasach drogowych oraz m.in. przy zalewie w Józefowie.