Skórzane klapki przy oczach, stukot kopyt po trotuarach. O dorożkach i fiakrach

W Zamościu jednym z tradycyjnych miejsc postojowych dorożek z namalowanymi po obu stronach numerami, był Nowy Rynek — serce Nowego Miasta. Przed II wojną światową większość miejscowych dorożkarzy to byli Żydzi. Wiadomo, iż pod koniec lat 30. ub. wieku istniało w Zamościu 59 należących do nich pojazdów konnych. Kilkunastoma dorożkami powozili natomiast Polacy.

Większość fiakrów (tak zwano także dorożkarzy) mieszkało na Nowym Mieście, w tym podobno aż siedmiu w domach przy ul. Wierzbowej. Jeden z nich nazywał się Mikołaj Janda (żył w latach 1900—1980). Pochodził z Pniówka, ale od 1934 r. mieszkał przy ul. Wierzbowej 14. Co ciekawe, w latach 50. ub. wieku pracowało w Zamościu jeszcze dwóch dorożkarzy o tym nazwisku: Edward i Jan.

- Gdy byłem dzieckiem w Zamościu funkcjonowało przysłowie, że ktoś zachowuje się jak konie Jandy. Jeden z tych panów Jandów, być może ten z ul. Wierzbowej, jeździł dorożką jeszcze w latach 70. ub. wieku — wspominał jakiś czas temu Wiesław Nowakowski, społecznik, nauczyciel oraz wieloletni radny miejski Zamościa. — O co chodziło? Konie tego pana miały przy oczach takie skórzane klapki. Ograniczało to widoczność, przez co były spokojniejsze. Jeśli jakiś człowiek miał ograniczone horyzonty w jakichś sprawach, przyrównywano go do koni Jandy. Wszyscy wiedzieli o co chodzi.