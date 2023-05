„Siła kobiecego rugby”. Wystawa fotografii Jarosława Respondka w Zamościu

Jak czytamy w opisie ekspozycji, zobaczymy fotograficzne zderzenie kilku światów gdańskich rugbystek: zawodowego, prywatnego, osobistego i boiskowego. Pracują one przecież jako nauczycielki, księgowe, wojskowe, masażystki czy ortopedki. Trenują na poziomie zawodowym, ale nie jest to główne źródło ich utrzymania.

Są też m.in. matkami, żonami, partnerkami. Dzięki ekspozycji dowiadujemy się jak wygląda ich życie. Jest ciekawe pod wieloma względami.

„Biało-Zielone Ladies Gdańsk to od 2011 nieprzerwanie Mistrzynie Polski (12 razy z rzędu), klubowe wicemistrzynie Europy w Lidze Mistrzów” – czytamy w opisie zamojskiej wystawy. „Fundament, trzon reprezentacji Polski Rugby (...), która to zdobyła w ubiegłym roku tytuł Mistrzyń Europy, która zajęła 10 miejsce na Pucharze Świata w RPA (…). Bohaterki zdjęć trenują 5 razy w tygodniu, zdobywają wiele medali, jednak nadal sport kobiecy w Polsce w ogólnym rozrachunku jest słabiej finansowany, niż ma to miejsce w przypadku mężczyzn”.