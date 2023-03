Sezon kąpielowy rozpocznie się w Zamościu 23 czerwca. Jeśli tak zdecydują radni

W projekcie uchwały określa się, że sezon kąpielowy rozpocznie się w tym roku 23 czerwca i potrwa do 3 września. Dowiadujemy się stamtąd także, iż długość linii brzegowej kąpieliska wynosi do 100 metrów, a maksymalna liczba korzystających z niego (każdego dnia) to 500 osób. Jego „organizatorem” także w tym roku będzie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu. Wcześniej trzeba było jednak przejść przez cała procedurę. Jaką?

„Projekt uchwały poddano konsultacjom społecznym w okresie od dnia 16 stycznia 2023 r, do dnia 6 lutego 2023 r., poprzez wywieszenie projektu uchwały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zamość oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej” – czytamy w uzasadnieniu. „Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu oraz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie”.

Czy radni zdecyduję jednak o podjęciu uchwały? Okaże się to na poniedziałkowej sesji RM.