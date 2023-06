„Serendipity” to szczęśliwy traf. Wystawa zdjęć Dominika Miklaszewskiego w Zamościu

„Serendipity to szczęśliwy traf. Zdarzenie zauważone, choć mogło po prostu minąć w natłoku innych” – czytamy w opisie tego przedsięwzięcia przygotowanym przez Joannę Kinowską. „To moment, w którym robimy wielkie oczy wpatrując się ze zdziwieniem, że kosmos przemówił, że zbiegają się właśnie jakieś większe siły. To zaledwie chwila, jedna z możliwości świata. To też idealnie pasujące określenie do tego, co wydarza się w fotografii Dominika Miklaszewskiego. Nie ma tu spektakularności, przesady, teatralności. Widzimy zwykłość, naturalność. I to taką, która była wczoraj i przedwczoraj”.