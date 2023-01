Seniorze, zadbaj o swoje bezpieczeństwo! Pomogą w tym specjalne opaski

- W Zamościu z opasek bezpieczeństwa korzystało w ubiegłym roku 120 osób. Chcemy te działania kontynuować dlatego diagnozujemy aktualne potrzeby – tłumaczy Marta Rzeszowska, pracownik Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu. - Zobaczymy ile osób zgłosi zapotrzebowanie. Wówczas będziemy starać się o wsparcie dla naszych działań w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

Opaski bezpieczeństwa to niewielkie urządzenia. Są jednak wyposażone w miernik tętna, tzw. detektor upadku oraz m.in. lokalizator GPS. Dlatego ratownicy medyczni z Centrum Teleopieki mogą natychmiast dowiedzieć jaki jest stan zdrowia seniora. Urządzenie ma także funkcję, która pozawala porozmawiać z taką osobą. Ratownicy mogą wówczas udzielić porady, a jeśli jest taka potrzeba - zawiadomić kogoś z rodziny lub sąsiadów (z prośbą o pomoc) lub miejscowe służby ratownicze.

Taka pomoc jest możliwa dzięki wsparciu w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus wsparcia seniorów”. Włączyło się w niego zamojskie Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie. Opaski życia mogą bezpłatnie otrzymać miejscowi seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy są mieszkańcami Zamościa. Co ważne, udział w programie jest bezpłatny. Wcześniej trzeba się jednak zgłosić (do 20 stycznia) w zamojskim MCPR przy ul. Lwowskiej 57. Tam należy wypełnić odpowiednie druki. Więcej informacji na ten temat pod numerami telefonu 451 177 975, (84) 677 56 39 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15).