Ścieżki rowerowe do 35 km od Zamościa. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 14 - 15 maja?

Ścieżki rowerowe w okolicy Zamościa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 35 km od Zamościa, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 14 maja w Zamościu ma być 22°C. Nie powinno padać. W niedzielę 15 maja w Zamościu ma być 22°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Roztoczu Susiec nr 8 Czwartą Linią

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,79 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 87 m

Suma podjazdów: 803 m

Suma zjazdów: 775 m

Trasę dla rowerzystów z Zamościa poleca RowerempoRoztoczu

CZWARTĄ LINIĄ, Trasa Nr 8, Gmina Susiec

Długość trasy – ok. 33 km, nawierzchnia: asfalt – 15 km, szuter – 14 km, droga z płyt „jumbo” – 4 km, droga. Stopień trudności – trasa średnia, zalecany typ roweru – górski. Po drodze duże wzniesienie 305 m n.p.m. Na trasie można zobaczyć: „Szumy” w rezerwacie Nad Tanwią, widok z Kamienicy, ruiny cerkwi w Hucie Różanieckiej, Tanew w Borowych Młynach. Dla lepszej orientacji na leśnej drodze "Czwarta Linia" lepiej zabrać ze sobą mapę.

0,0 km – wycieczkę rozpoczynamy jadąc w kierunku Cieszanowa. Za Rebizantami pokonujemy strome wzniesienie Wału Huty Różanieckiej. Trudy podjazdu z rekompensują widoki pofałdowanych pół Roztocza (na północy) i Parku Krajobrazowego Puszczy Soskiej (na południu). Zjeżdżamy ze szczytu do Huty Różanieckiej, skąd szosą poruszamy się na południe w kierunku lasu.

9,0 km – ok. 100 m za dwoma kolejnymi asfaltowymi zjazdami (leżącymi po lewej stronie) skręcamy w prawo, w prostą szutrową drogę, oznakowaną na mapach jako Czwarta Linia. Po 1,5 km jazdy zauważymy po prawej stronie charakterystyczną leśną budkę.

13,1 km – przecinamy Huciańską Drogę w okolicy wzniesienia Łominos. Ok. 1 km dalej dojedziemy do poprzecznej szutrowej drogi. Skręcamy w nią w prawo, a po 700 m.

14 km – napotykamy nowo wybudowaną drogę. Niestety 4-kilometrowy odcinek tej drogi wykonany jest z betonowych płyt tzw. „jumbo” ze szczelinami powodującymi przenoszenie nieprzyjemnych drgań na ręce rowerzysty. Dalej na długości 1 km aż do Borowych Młynów droga jest już szutrowa. Wyjeżdżamy na poprzeczną, asfaltową szosę. Kierujemy się w prawo, przekraczamy rzekę i po 500 m jesteśmy w osadzie Borowe Młyny.

10,2 km – stąd udajemy się niebieskim szlakiem rowerowym na wschód, by szutrową drogą przez las dojechać do Suśca.

32,7 km – stacja PKP w Suścu.

