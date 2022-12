Ścieżki rowerowe do 35 km od Zamościa. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 31 grudnia - 1 stycznia?

Ścieżki rowerowe z Zamościa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 35 km od Zamościa, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Kościół w Tomaszowie

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 32,66 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 69 m

Suma podjazdów: 132 m

Suma zjazdów: 125 m

Stokrotka21 poleca trasę mieszkańcom Zamościa

Trasa do Tomaszowa biegnie asfaltową ścieżką rowerową przy poboczu szosy. Nie polecam jej do jazdy z dziećmi zarówno ze względu na długość jak i na bliskość jadących samochodów. Celem trasy jest kościół Modrzewiowy pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Tomaszowie Lubelskim. Zbudowany w latach 1627-1629 przez Tomasza Zamojskiego. Przebudowany w 1727r. Dzwonnica z XVIII w. Do Tomaszowa można przedostać się również bezpieczną drogą w części szutrową i gruntową przez Maziły. Atrakcją tej trasy jest stadnina Rogowe Kopce.

