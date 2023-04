Roztocze czeka na turystów. Bez wystających gwoździ i drzazg w poręczach

- To miejsce jest nie tylko świetne do plażowania. Tam przyjeżdżają ludzie z całej Zamojszczyzny na długie spacery, żeby pooddychać leśnym powietrzem – mówi jedna z mieszkanek Zwierzyńca. - Podesty i schody były już jednak w okropnym stanie, wszędzie wyłaziły gwoździe, drzazgi. Poręcze były połamane. Teraz to się zmieniło. Całość wygląda lepiej, przyjaźniej. Miłośnicy Roztocza będą zadowoleni.