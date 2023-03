Równo jak po stole. Powiat hrubieszowski zakończył inwestycje drogowe za 1,3 mln zł Bogdan Nowak

Drogowe wertepy w tej części powiaty zniknęły. Oby na dobre Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

Na pewno to wiele zmieni dla mieszkańców tej części Zamojszczyzny. Powiat hrubieszowski informuje o zakończonych inwestycjach drogowych. Tym razem prace zostały wykonane w gminie Uchanie. Odnowiono około 1-kilometrowy odcinek ulicy w Aurelinie i Bokini oraz kolejny odcinek w miejscowości Putnowice. W sumie to dwa kilometry dróg. Znajdują się one na trasie z Raciborowic do Uchań.