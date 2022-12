Równo jak po stole. Droga z Sitna do Miączyna kosztowała prawie 23 miliony złotych Bogdan Nowak

To była inwestycja na którą oczekiwano od wielu lat. Powiat zamojski zakończył właśnie remont ważnej drogi z Sitna do Miączyna o długości ponad 16 kilometrów. Wydano na ten cel prawie 22,8 mln zł, z czego ok. 16,9 mln zł pochodziło z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Pomogły także gminy: Sitno i Miączyn.