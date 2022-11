Rowerem do 35 km od Zamościa. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 5 - 6 listopada?

Trasy rowerowe z Zamościa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 35 km od Zamościa, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Roztoczu Susiec nr 5 Do rezerwatu Las Bukowy

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 33,34 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 77 m

Suma podjazdów: 876 m

Suma zjazdów: 876 m

Trasę rowerową mieszkańcom Zamościa poleca RowerempoRoztoczu

DO REZERWATU LAS BUKOWY, Trasa Nr 5, Gmina Susiec

Długość trasy – ok. 33 km, nawierzchnia: asfalt – 32 km, droga gruntowa – 1 km. Stopień trudności – trasa średnia (trzy wzniesienia), zalecany typ roweru – dowolny. Na trasie można zobaczyć: rezerwat Nad Tanwią, imponujący widok z Kamienicy (305 m n.p.m.), ruiny kamiennej cerkwi i kamieniołom w Hucie Różanieckiej, rezerwat Las Bukowy, stary młyn wodny w osadzie Młynki, zabytki Narola, a w powrotnej drodze Strażnicę Carską w Paarach.

0,0 km – z Suśca jedziemy w kierunku Cieszanowa.

3,0 km – parking w Rebizantach (stąd można udać się do rezerwatu Nad Tanwią). Za mostem na Tanwi jedziemy dalej szosą na południe. Wjeżdżamy na strome wzniesienie Kamienica - wiele osób prowadzi tu rower. Ze szczytu rozpościera się ciekawy widok na wyżynny teren Roztocza Środkowego (na północy) i Puszczę Solską na południu. Za Hutą Różaniecką poruszamy się nadal na południe, najpierw przez łąki, następnie przez las.

8,9 km – w lesie skręcamy w drugi asfaltowy wjazd w lewo. Jedziemy asfaltową, zamkniętą dla samochodów drogą. Ok. 3 km dalej napotykamy drewnianą wiatę – miejsce do wypoczynku. Pojawia się las liściasty. Na wzniesieniu znajdują się ukryte w lesie, nieczynne kamieniołomy. Zjeżdżając, mijamy wejście do rezerwatu Las Bukowy (ścieżka dydaktyczna), następnie osadę Łozy.

17,5 km – na skrzyżowaniu skręcamy ostro „w tył na lewo” w szutrową drogę, a następnie po 100 m w prawo i przez mostek na rz. Tanew trafiamy do osady Młynki. Dalej koło wodnego młyna, asfaltową szosą udajemy się do centrum Narola.

20,4 km – Narol. Jedziemy ok 500 m ruchliwą drogą w kierunku Tomaszowa Lub. lub prowadzimy rower chodnikiem. Skręcamy w lewo i poruszamy się ul. Partyzantów, przez dzielnicę Zagrody.

22,2 km – jesteśmy we wsi Narol Wieś k. miejscowej masarni. Z tyłu, w odległości ok. 600 m, pozostawiamy remontowany Pałac Łosiów dokąd można się cofnąć. Jadąc na wschód opuszczamy miejscowość i wspinamy się na szczyt wzniesienia koło m. Paary. Na południowym wschodzie rysują się garbate Goraje oraz masyw Wielkiego Działu. Zjeżdżamy do wsi Paary. Obok kościoła stoi pomnik mieszkańców wsi pomordowanych w czasie II wojny światowej. Dalej mijamy zabytkowy obiekt – dawną strażnicę wojsk rosyjskich i kierujemy się na zachód. Za miejscowością na odc. 3 km jedziemy przez naturalny las Puszczy Solskiej z okazałymi jodłami.

31,2 km – skręcamy w prawo, by wydzielonym dla rowerów pasem jezdni wrócić do Suśca.

33 km – dworzec PKP w Suścu.

Nawiguj