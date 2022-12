Rowerem do 35 km od Zamościa. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 10 - 11 grudnia?

Rowerem w pobliżu Zamościa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 35 km od Zamościa, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 41,83 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 161 m

Suma podjazdów: 1 739 m

Suma zjazdów: 1 740 m

Rowerzystom z Zamościa trasę poleca Adr77

Pierwsze 8 km trasy po wyjechaniu z Suśca wiedzie przez piękny las.

Szlak kilkukrotnie przekracza rzekę Jeleń później Tanew. Na szóstym kilometrze docieramy do Rezerwatu Nad Tanwią, by podziwiać kaskady na rzece.

Po wyjechaniu z lasu kierujemy się asfaltem (bardzo ostry podjazd - 10%) w kierunku Huty Różanieckiej.

Po ok. 8 km. skręcamy w lewo w drogę asfaltową, na której teoretycznie ruch samochodowy jest zakazany.

Jedziemy aż do miejscowości Narol.

Później już praktycznie prosta droga asfaltowa przez Narol-Wieś, Paary, Rybnicę aż do Suśca.

