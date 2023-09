Rowerem do 35 km od Zamościa. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 9 - 10 września?

Rowerem w okolicy Zamościa

NA CZARTOWE POLE, Trasa Nr 3, Gmina Susiec.

Długość trasy – ok. 34 km, nawierzchnia: asfalt – 28 km, szuter – 1 km, droga gruntowa – 4,5 km, droga piaszczysta – 0,5 km, Stopień trudności – trudny, zalecany typ roweru – górski. Na trasie można zobaczyć: cmentarz wojenny z 1939 r. oraz drewniany kościół (dawną cerkiew) w Łosińcu, zabytkowy młyn wodny w Ciotuszy Nowej, zalew i zabytkowy kościół w Majdanie Sopockim, wodospady na rz. Sopot w Nowinach i w rezerwacie Czartowe Pole, kamieniołom w Nowinach, cmentarz wojenny w Błudku, Muzeum Pożarnictwa w Oseredku.

0,0 km – z Suśca wyjeżdżamy w kierunku Tomaszowa Lub.

1,0 km – odbijamy z szosy w prawo, do Rybnicy, następnie przejeżdżamy przez most na Potoku Łosinieckim, by po 1,5 km opuścić tę miejscowość, powracając na główną szosę. Jedziemy dalej szlakiem Green Velo przez Wólkę Łosiniecką do Łosińca.

6,6 km – w Łosińcu możemy zwiedzić cmentarz wojenny z 1939 r. oraz podjechać w prawo, do drewnianego kościoła (dawnej cerkwi z 1797 r.). Wracając, koło w/w cmentarza kierujemy się szosą na wprost, tj. na północ, do miejscowości Zawadki, następnie na zachód przez Kunki do Ciotuszy Nowej.

15,1 km – docieramy do zachodniego krańca Ciotuszy Nowej, gdzie przy kościele i zabytkowym młynie pojawia się niebieski szlak rowerowy łączący Majdan Sopocki Pierwszy z Krasnobrodem. Tu skręcamy na południe, wspinamy się pod górę, by po 300 m, odbić w prawo, w gruntową, polną drogę prowadzącą na szczyt, a następnie w dół do lasu. Ten krótki odcinek gruntowej drogi po deszczu staje się błotnisty. Podążamy gruntową drogą, obok przysiółka Kędrawka, wzdłuż głęboko wciętej doliny Sopotu. Dalej po betonowych płytach jedziemy do Majdanu Sopockiego I.

(Uwaga! niebieski szlak rowerowy z Ciotuszy Nowej do Majdanu Sopockiego Pierwszego w ostatnim czasie zmienił swój bieg. Można więc alternatywnie przybyć ten odcinek inną drogą, kierując się jego znakami).

18,6 km – udajemy się przez most na zalewie do Majdanu Sopockiego II, następnie koło kościoła i przez las zielonym Szlakiem Rowerowym Ziemi Józefowskiej do Nowin. Na rzece Sopot można zobaczyć tu charakterystyczne, roztoczańskie wodospady. Trzymając się nadal zielonego szlaku, docieramy do rezerwatu Czartowe Pole, przy którym usytuowana jest stacja MOR Green Velo.

24,0 km – z parkingu przy Czartowym Polu udajemy się szosą na wschód. Jedziemy ok. 8 km najpierw przez las, następnie przez Oseredek, mijając Muzeum Pożarnictwa do Suśca.

34 km – stacja PKP w Suścu.

