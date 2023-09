Rowerem do 35 km od Zamościa. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 września?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w okolicy Zamościa? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 35 km od Zamościa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Zamościa przygotowaliśmy na weekend.

Rowerem w okolicy Zamościa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 35 km od Zamościa, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Rowerem po Roztoczu Susiec nr 6 Szlakiem Kamieniołomów Stopień trudności: 1.0

Dystans: 48,1 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 118 m

Suma podjazdów: 1 105 m

Suma zjazdów: 1 099 m Trasę rowerową mieszkańcom Zamościa poleca RowerempoRoztoczu SZLAKIEM KAMIENIOŁOMÓW, Trasa Nr 6, Gmina Susiec.

Długość trasy – ok. 48 km, nawierzchnia: asfalt – 35 km, szuter – 13 km. Stopień trudności – trasa średnia. Wskazany typ roweru – dowolny.

0,0 km z Suśca wyjeżdżamy na zachód. Poruszamy się szlakiem Green Velo aż do Józefowa. Na trasie zobaczymy kolejno: Muzeum Pożarnictwa w Oseredku i cmentarz wojenny w Błudku.

7,6 km – kamieniołom w Nowinach – wapienna ściana wyrobiska liczy około 150 m długości i 10 m wysokości. Nad urwiskiem ustawiono 6-metrową drewnianą platformę, z której można podziwiać panoramę Puszczy Solskiej.

9,1 km – rezerwat Czartowe Pole z charakterystycznymi wodo-spadami na Sopocie.

16,7 km – rynek w Józefowie. Z centrum Józefowa warto udać się 800 m na południe, do kamiennej baszty widokowej. Z jej tarasu na wysokości 15 m podziwiać można krajobraz wokół Józefowa z rozległymi kamieniołomami Babiej Doliny. Nieopodal znajduje się kirkut z macewami wykonywanymi z tutejszego kamienia.

Wracając na wysokości szkoły udajemy zielonym szlakiem rowerowym na południe - w stronę lasu. Droga zmienia się z szutrowej w asfaltową. Jedzie się tu z łatwością, a wszechobecny las uprzyjemnia wyprawę.

25,2 km – nad rzeką Sopot znajduje się Fryszarka – miejsce, gdzie w wytapiano żelazo. Po 3 km jazdy na skrzyżowaniu skręcamy w prawo, by po kolejnych 3 km dotrzeć do rozwidlenia drogi i zielonego szlaku szlaku. Tu także skręcamy w prawo, w 3-kilometrową odnogę zielonego szlaku, która kończy się nad Tanwią w Borowych Młynach.

35,3 km – z Borowych Młynów udajemy się na wschód niebieskim szlakiem rowerowym do Suśca. Po leśnej wyprawie wyjeżdżamy koło zabytkowego kościoła pw. św. Jana Nepomucena, następnie na ul. Tomaszowską w Suścu. Skręcamy w prawo i jedziemy szlakiem Green Velo na wschód.

47,8 km – koniec trasy na stacji PKP Susiec.

🚲 Trasa rowerowa: W Szczebrzeszynie chrząszcz w Zwierzyńcu konik z filmem Stopień trudności: 1.0

Dystans: 46,47 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podjazdów: 277 m

Suma zjazdów: 275 m Rowerzystom z Zamościa trasę poleca Jarr_Stone Ruszamy z Górecka, przez Roztoczański Park Narodowy jedziemy do Zwierzyńca, później przez Kawęczyn do Szczebrzeszyna. Tu spotykamy dwa pomniki chrząszcza, jeden przy wjeździe do miasta, po lewej, drugi w centrum miasta. Wracamy do Górecka szlakiem Green Velo. Spotykamy koniki polskie, owce uhruskie. Na terenie Parku znajduje się kilka ciekawych instalacji przygotowanych przez artystów. Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Sławek Susiec Do Krasnobrodu Stopień trudności: 3.0

Dystans: 42,1 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podjazdów: 1 099 m

Suma zjazdów: 1 108 m Slawomirec poleca trasę rowerzystom z Zamościa

Trasa Susiec - Grabowica - Ciotusza Nowa- Łuszczacz - Szur - Krasnobród - Husiny - Ciotusza Stara - Majdan Sopocki Drugi - Grabowica - Susiec

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Zamościa

🚲 Trasa rowerowa: Do "Wielkiego Kanionu" na Roztoczu Stopień trudności: 2.0

Dystans: 46,88 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 170 m

Suma podjazdów: 663 m

Suma zjazdów: 678 m Pawel.freelancer poleca trasę rowerzystom z Zamościa Wycieczka rowerowa - 46,90 km

Szczebrzeszyn - Zwierzyniec - Szozdy - "Wielki Kanion" - Tereszpol - Panasówka - Zwierzyniec - Szczebrzeszyn

🚲 Trasa rowerowa: I Majówka Roztoczańska/Etap II: Zwierzyniec - Horyniec-Zdrój Stopień trudności: 2.0

Dystans: 94 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 142 m

Suma podjazdów: 468 m

Suma zjazdów: 437 m Damjen78 poleca trasę rowerzystom z Zamościa

Zanim opuściliśmy Zwierzyniec, nieco nadkładając trasy zajechaliśmy nad kompleks malowniczych stawów "Echo". Z wieży widokowej można było podziwiać nie tylko ładny pejzaż ale przede wszystkim stadko tzw. koników polskich charakteryzujących się niskim wzrostem (125-135 cm.). Zwierzęta będące potomkami tarpanów hodowane są w Roztoczańskim Parku Narodowym od 1982 r. Kolejną atrakcją na trasie biegnącej pomiędzy roztoczańskimi pagórami, a korytem Wieprza była zagroda "Guciów". W drewnianych chatach ulokowano muzeum (w starym lamusie z 1762r,) oraz gospodę wzorowaną na XIX-wiecznej karczmie. Z oferty tej ostatniej skorzystaliśmy zajadając ze smakiem pajdę ze smalcem i ogrzewając się w zaskakująco mocno prażącym słoneczku. W takie miejsca warto na pewno wracać po wielokroć. Następnym punktem przystankowym był Krasnobród. Osobiście uważam, że to najładniej położona miejscowość na całym polskim Roztoczu. Zielone wzniesienia Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego, możliwość ochłody w tutejszym zalewie, zabytkowe Sanktuarium w asyście licznych kapliczek to największe przymioty urokliwego miasteczka. Następny w kolejności Susiec, jako kolejny roztoczański kurort, nie dostarczył nam aż tylu wrażeń estetycznych. Trzeba jednak docenić położenie miejscowości na skraju Puszczy Solskiej, a niewątpliwą jej atrakcją jest pomnik upamiętniający Kargula i Pawlaka. Ostatni fragment trasy od Narola przez wschodnie Roztocze to głównie jazda poprzez lasy niezbyt ruchliwą szosą. Niestety przy pochmurnym niebie, które zaciągnęło się na dobre szarością po przejściu burzy nad Narolem. O ile jednak tam uniknęliśmy przymusowej kąpieli po raz drugi tego dnia, to przekorna matka natura smagła nas deszczowym biczyskiem w samych opłotkach Horyńca. Spotkała nas kara za niezałożenie przeciwdeszczowego wdzianka, chociaż pokropywać zaczęło już od Werchraty. Było jeszcze trochę perturbacji z trafieniem na kwaterę ("Gościniec pod Lasem"), co z pomocą tubylców ostatecznie nam się udało. Większość trasy etapu prowadziła głównie po nawierzchni asfaltowej. Dłuższym odcinkiem gdzie asfaltu zabrakło był przejazd leśnym traktem w kierunku miejscowości Łuszczacz, po skręceniu nań z szosy Krasnobród - Tomaszów Lubelski.

Jak dbać o rower?

Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić.

Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Przydatne akcesoria na rower

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

