Rowerem do 35 km od Zamościa. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 12 - 13 sierpnia?

Dzień drugi to piękny komplet najważniejszych atrakcji Roztocza. Od razu Rezerwat nad Tanwią z jego malowniczymi rzeczkami Jeleniem i Tanwią. Oczywiście wodospad na Jeleniu i szumy na Tanwi obowiązkowe odwiedziny. Potem szybka akcja po asfalcie do Kamieniołomu w Nowinach, chwilę po odwiedziny na Czartowym polu które jest po sąsiedzku. Po nim kilka km po lasach i polach do Kamieniłomu w Józefowie wdrapać się na klif. W samym Józefowie posiłek i zaraz po strzała w kierunku Nowin przez Hamernię. W Nowinach odbijamy na szlak niebieski żeby wjechać do lasu i tu czeka nas niespodzianka. po lewej stronie dopływ Sopotu jest jak bajka. Rozglądajcie się w lewo. Do Majdanu Sopockiego chwilka drogi przez las. W samym Majdanie chwila odpoczynku nad tutejszym zalewem. Złapać oddech i dalej w las w stronę wieży widokowej na wzniesieniu Suśca. Z wieży rozpościera się widok na dwie krainy. Roztocze zachodnie i środkowe. W oddali też wystaje masyw Wielkiego Działu. Szybkim zjazdem w dół docieramy do głównej drogi i jeszcze odwiedziny rzeź Kargula i Pawlaka a potem już spokojnym kręceniem wracamy do noclegowni Nawiguj

DOOKOŁA GMINY SUSIEC, Trasa Nr 10, Gmina Susiec.

Długość trasy – ok. 75 km. Nawierzchnia: asfalt – 52 km, szuter – 15 km, droga gruntowa – 3 km, piaszczysta – 5 km. Stopień trudności – trasa bardzo trudna z powodu wielu stromych podjazdów oraz odcinków piaszczystych (tylko dla rowerzystów z dobrą kondycją). Zalecany typ roweru – bezwzględnie górski. Na trasie: rezerwat Nad Tanwią, Strażnica Carska w Paarach, pałac Łosiów w Narolu, drewniany kościół (dawna cerkiew) w Łosińcu, wzniesienie Wapielnia, pomnik z 1943 r w Róży, Zalew w Majdanie Sopockim, torfowiskowy rezerwat Nowiny, rezerwat Czartowe Pole, kamieniołom Nowiny, osadę Borowe Młyny nad rzeką Tanew, kościół w Suścu. Wycieczkę można łatwo skrócić, korzystając z innych śladów GPS.

0,0 km – z Suśca kierujemy się na południe w stronę Cieszanowa.

3,0 km – za mostem w Rebizantach skręcamy w lewo, do wsi Huta Szumy. Trzymając się asfaltowej drogi dojedziemy przez most do wsi Paary.

7,5 km – z Paar udajemy szosą na wschód, by obok pałacu Łosiów (13,4 km) skręcić w lewo, do Podlesiny.

18,2 km – z Podlesiny udajemy się na zachód Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza (czerwonym), który prowadzi nas przez Maziły do Łosińca.

24,6 km – za kościołem i cmentarzem wojennym w Łosińcu opuszczamy czerwony szlak rowerowy (który skręca w lewo), by podążać prosto w kierunku zachodnim przez Zawadki do Kunek.

27,8 km – na skrzyżowaniu koło szkoły w Kunkach skręcamy pod ostrym kątem w prawo i przecinając drogę wojewódzką nr 853 docieramy do Ulowa.

31,5 km – na szczycie wzniesienia w Ulowie skręcamy w lewo i wjeżdżamy niebieskim szlakiem pieszym na Wapielnię, skąd szutrową drogą udajemy się do wsi Łuszczacz.

36,6 km – na północnym krańcu Łuszczacza skręcamy na lewo, do wsi Róża, skąd poruszamy się niebieskim szlakiem rowerowym przez las. Po 2 km piaszczystej drogi pozostawiamy odbijający w lewo szlak rowerowy i krajem lasu dojeżdżamy do Ciotuszy Starej.

41,4 km – z Ciotuszy Starej jedziemy asfaltową szosą do Majdanu Sopockiego II, następnie przez most na zalewie do Majdanu Sopockiego I, gdzie skręcamy w prawo i docieramy do poprzecznej drogi relacji Nowiny – Grabowica. Na skrzyżowaniu skręcamy ponownie w prawo i czerwonym szlakiem rowerowym kierujemy się do Nowin.

49,1 km – z Nowin udajemy się zielonym szlakiem rowerowym do Czartowego Pola (51,0 km). Po odpoczynku na stacji MOR Green Velo podążamy zielonym szlakiem rowerowym do Borowych Młynów.

61 km – z Borowych Młynów niebieskim szlakiem rowerowym powracamy do Suśca.

75 km – jesteśmy na mecie koło stacji PKP Susiec.

