Rolnicy będą jutro protestować w Hrubieszowie. Napisali także list do premiera RP

„Protest rozpocznie się o godz. 10 i będzie polegał na powolnym przejeździe ciągników od ronda wjazdowego w Hrubieszowie na obwodnicę (skrzyżowanie 74 z drogą na Dołhobyczów) do skrzyżowania w stronę Werbkowic na Tyszowce. Ciągniki będą jeździły po obu stronach. Od strony Chełma ciągniki będą jeździły od pierwszego ronda do stacji benzynowej Orlenu” – czytamy w informacji, która dotarła do naszej redakcji. „Około godz. 12 nastąpi przejazd wszystkich ciągników przez miasto na plac przy dworcu autobusowym, gdzie będzie stała scena utworzona z przyczepy. Wygłoszone zostaną petycje. Rolnicy podzielą się gorącym posiłkiem, a na koniec przed odjazdem podzielą się opłatkiem”.

Zamojskie Towarzystwo Rolnicze przygotowało także list otwarty do Mateusza Morawieckiego, premiera RP. Czytamy w nim: „Panie Premierze wzywamy Pana w imię bezpieczeństwa żywnościowego Polski i UE, o złożenie niezwłocznie w trybie pilnym wniosku do Parlamentu Europejskiego czy Komisji Europejskiej o pilne wprowadzenie 50% stawki celnej na techniczne: zboża, rzepak, kukurydzę sprowadzane z Ukrainy, które stanowią potencjalne zagrożenie zdrowia i życia ludzi, zwierząt poprzez stosowanie ziarna technicznego jako surowca w młynach, zakładach tłuszczowych, wytwórniach pasz czy bezpośrednio w skarmianiu zwierząt. Zagrożenie bezpieczeństwa żywności jest realne, jak realne były i są przypadki przyjmowania zboża technicznego, rzepaku technicznego z Ukrainy do polskich zakładów tłuszczowych, wytwórni pasz czy młynów".